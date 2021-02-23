Белорусские банки в 2020 году направили на благотворительность свыше 35 млн рублей. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Ассоциации белорусских банков, в которой обобщили информацию о благотворительной и спонсорской помощи, оказанной отечественными кредитно-финансовыми учреждениями в минувшем году.

Согласно информации, около половины этой суммы израсходовано на развитие физкультуры и спорта, учреждений образования, еще треть составила поддержка учреждений здравоохранения в условиях эпидемиологической ситуации. Помощь оказывается также инвалидам, ветеранам, многодетным семьям и на другие социально значимые цели.

«Осознавая свою социальную ответственность, кредитно-финансовые учреждения ежегодно выделяют значительные средства на благотворительность, – отметил председатель Ассоциации белорусских банков Владимир Драгун. – При этом дополнительную материальную помощь оказывают также дочерние компании и сотрудники банков своими личными средствами. И эта добрая традиция будет продолжена».

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году с целью координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и в настоящее время объединяет 35 банков и организаций. Ассоциация является одним из учредителей и членом Международного координационного совета банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, заключены партнерские соглашения более чем с 20 банковскими и бизнес-объединениями России, Украины, СНГ, ЕАЭС, Средней Азии и Европы.