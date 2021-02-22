ОАО «БПС-Сбербанк» в рамках партнерской программы «Geely со Сбербанком» скорректировало условия предоставления кредитов, смягчив требования по доле собственных средств до 10% от стоимости автомобиля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь банк может профинансировать до 90% стоимости нового Geely. Новые условия действуют с 22 февраля 2021 года. В рамках кредитной программы можно приобрести любое авто из действующего модельного ряда СЗАО «БЕЛДЖИ»: Emgrand 7, Emgrand X7, Atlas, GE, а также флагманских моделей Coolray, Tugella и GS.

Максимальный срок предоставления заемных средств – 7 лет. Пониженная процентная ставка на уровне 9,9% годовых действует первые 2 или 3 года, в зависимости от доли внесенных собственных средств. После льготного периода процентная ставка будет установлена на уровне ставки рефинансирования НБРБ, увеличенной на 5,58 п.п.

Погасить кредит можно с опережением без дополнительных платежей. Решение о выдаче кредита принимается в течение одного рабочего дня с момента подачи пакета документов.