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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
09:40 23.02.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 марта 2021 года изменяет тарифы на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финансового учреждения, плата за покупку-продажу ценных бумаг по договорам поручения и (или) комиссии составит: для сделок с акциями – 0,1% от суммы сделки; для сделок с облигациями – 0,02 % от суммы сделки.
Минимальное вознаграждение банка за совершение сделок составит 30 рублей для физических лиц, 50 белорусских рублей – для юридических лиц (за торговый день для организованного рынка, за сделку для неорганизованного рынка).
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