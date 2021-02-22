ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 марта 2021 года изменяет тарифы на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финансового учреждения, плата за покупку-продажу ценных бумаг по договорам поручения и (или) комиссии составит: для сделок с акциями – 0,1% от суммы сделки; для сделок с облигациями – 0,02 % от суммы сделки.

Минимальное вознаграждение банка за совершение сделок составит 30 рублей для физических лиц, 50 белорусских рублей – для юридических лиц (за торговый день для организованного рынка, за сделку для неорганизованного рынка).