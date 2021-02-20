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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЛ ОСНОВЫ МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
18:14 22.02.2021
Национальный банк Беларуси разработал и опубликовал на официальном интернет-сайте Основы макропруденциальной политики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, целью документа является разъяснение общественности применяемых подходов к проведению макропруденциальной политики в рамках формирования системы по обеспечению финансовой стабильности как одной из ключевых предпосылок для устойчивого экономического роста.
Под финансовой стабильностью понимается состояние, при котором банки и небанковские кредитно-финансовые организации, открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь", иные поставщики финансовых услуг, финансовый рынок и платежная система Республики Беларусь функционируют эффективно и бесперебойно и сохраняют способность к выполнению своих функций в случае дестабилизирующего воздействия внутренних и внешних факторов.
Действующая в Национальном банке система обеспечения финансовой стабильности основывается на регулярном мониторинге ключевых угроз и уязвимостей финансовой системы, оценке и анализе системных рисков и их источников, предотвращении перерастания отдельных видов рисков в системный риск – реализации макропруденциальной политики.
Основы макропруденциальной политики определяют основную и промежуточные цели, инструменты, порядок и принципы реализации макропруденциальной политики. Также в документе отражены практические вопросы проведения макропруденциальной политики, включая мониторинг финансовой стабильности на предмет своевременного выявления факторов реализации системного риска.
Разработка Основ макропруденциальной политики поможет избежать неоднозначности в толковании терминологии, четко обозначить объекты финансовой стабильности и границы регуляторной деятельности.
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