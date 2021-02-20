ОАО «БПС-Сбербанк» информирует клиентов о необходимости обновления с 3 марта 2021 года приложения «Сбербанк Онлайн» для взаимодействия с банком через чат.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, версия мобильного приложения для корректной работы чата должна быть не ниже 2.1.2 (iOS) и 2.0.2 (Android).

Последние улучшения и оптимизации приложения «Сбербанк Онлайн» были направлены в том числе на развитие онлайн чата: появилась возможность присылать скриншоты и файлы, интерфейс стал более дружелюбным, улучшена стабильность работы.