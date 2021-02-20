|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О НЕОБХОДИМОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»
17:47 22.02.2021
ОАО «БПС-Сбербанк» информирует клиентов о необходимости обновления с 3 марта 2021 года приложения «Сбербанк Онлайн» для взаимодействия с банком через чат.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, версия мобильного приложения для корректной работы чата должна быть не ниже 2.1.2 (iOS) и 2.0.2 (Android).
Последние улучшения и оптимизации приложения «Сбербанк Онлайн» были направлены в том числе на развитие онлайн чата: появилась возможность присылать скриншоты и файлы, интерфейс стал более дружелюбным, улучшена стабильность работы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 22.02.2021
Курсы в банках
на 22.02.2021
Конвертация в банках
на 22.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте