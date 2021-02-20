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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК ПОВЫСИЛ ОТДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РВСР НА МАРТ 2021 ГОДА


17:13 22.02.2021

Национальный банк Беларуси повысил отдельные значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) по инструментам кредитного рынка на март 2021 года.

Согласно опубликованной на сайте регулятора информации, РВСР для новых кредитов в национальной валюте, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных), установлена на уровне 12,90% годовых (в феврале 2021 года - 11,76%).

Для новых кредитов в национальной валюте, предоставленным физлицам (за исключением льготных) РВСР в марте составит 14,69% годовых (в феврале - 13,33%).

Напомним, с 1 марта 2020 г. расчетные величины стандартного риска по новым срочным банковским вкладам (депозитам) физических и юридических лиц не утверждаются и не применяются для новых срочных банковских вкладов (депозитов) физических и юридических лиц, облигаций банков новых выпусков, номинированных в белорусских рублях.

Расчетные величины стандартного риска рассчитывались Нацбанком с 1 марта 2019 года ежемесячно на основе средних процентных ставок по шести финансовым инструментам кредитно-депозитного рынка в национальной валюте системно значимых банков, отнесенных к группе значимости I. К группе системной значимости I в 2020 году отнесены ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Банк БелВЭБ», ОАО «Белинвестбанк».
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