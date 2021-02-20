БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПОВЫШАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ДВУМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

16:39 22.02.2021 «Франсабанк» ОАО с 22 февраля 2021 года повышает процентные ставки по двум вкладам для физлиц в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для безотзывных вкладов «Верный расчет» и «Комфортный» на 385 дней ставка повышена до 18,0%.