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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НА ДВА ДНЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ БЕЛАРУСБАНКА
15:00 22.02.2021
На два дня приостановлена работа электронной торговой площадки Беларуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АСБ Беларусбанк», в связи с выходными и предпраздничными днями в Рос» транслироваться не будет, работа в программе будет недоступна.
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