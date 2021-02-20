БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НА ДВА ДНЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА РАБОТА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ БЕЛАРУСБАНКА

15:00 22.02.2021 На два дня приостановлена работа электронной торговой площадки Беларуска. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АСБ Беларусбанк», в связи с выходными и предпраздничными днями в Рос» транслироваться не будет, работа в программе будет недоступна.