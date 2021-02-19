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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК РАБОТАЕТ СО ВСЕМИ ПРОВАЙДЕРАМИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЕЛАРУСИ


10:51 22.02.2021

ОАО «Белагропромбанк» является единственным банком, который работает со всеми провайдерами электронных платежей в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, в этот список входят следующие провайдеры: ООО «Веб Пэй» - WebPay; ООО «СейлСервиСолюшенс» - ArtPay; ООО «Компания Электронных Платежей «АССИСТ» - ASSIST; ООО «ИКомЧардж» - bePaid.
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