БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК РАБОТАЕТ СО ВСЕМИ ПРОВАЙДЕРАМИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЕЛАРУСИ

10:51 22.02.2021 ОАО «Белагропромбанк» является единственным банком, который работает со всеми провайдерами электронных платежей в Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, в этот список входят следующие провайдеры: ООО «Веб Пэй» - WebPay; ООО «СейлСервиСолюшенс» - ArtPay; ООО «Компания Электронных Платежей «АССИСТ» - ASSIST; ООО «ИКомЧардж» - bePaid.