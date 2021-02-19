БПС-Сбербанк запустил необычный кредит «Купи товар», который позволяет привлечь финансы после оформления покупки.

Если в привычной ситуации банк предоставляет определенную сумму, то в данном случае оплачивает уже выписанную счет-фактуру на любой товар, будь то диван или холодильник.

У нового кредита интересная механика: сначала нужно выбрать товар в любом магазине страны, получить счет-фактуру и отнести ее в ближайшее отделение. Деньги перечисляют продавцу, а вернуть их нужно банку с учетом ставки за пользование кредитом в размере 13,33% годовых. Кредитная заявка рассматривается в течение получаса, причем кредит можно взять даже на 5 лет. Предусмотрена и отсрочка погашения кредита на 3 месяца.

Минимум можно запросить 300 рублей, максимум – 5000 рублей. Кредит могут оформить все желающие с непрерывным трудовым стажем не менее 3 месяцев, за исключением мужчин призывного возраста (до 27 лет) и предпринимателей. Справку о доходах можно не предоставлять.

Для Беларуси такой формат кредитования непривычен. По сути, можно попросить банк купить какой-то товар, а потом вернуть долг в течение удобного срока – вплоть до 5 лет. Это существенно отличается от ранее использовавшегося механизма. Среди основных преимуществ – доступный ежемесячный платеж, отсрочка платежа, выдача без поручителей и залога, быстрое рассмотрение заявки. Решение принимается сразу на месте: достаточно прийти в банк и выйти уже владельцем нового холодильника, дивана или смартфона.