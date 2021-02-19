БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК С 1 МАРТА ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ПРИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ ПО ВКЛАДАМ

16:40 19.02.2021 ОАО «Паритетбанк» с 1 марта 2021 г. приостанавливает прием дополнительных вносов по вкладам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, приостанавливается прием допвзносов по договорам банковских депозитов, заключенным до 22 февраля 2021 года на условиях банковского сберегательного продукта «Клевер» со сроком размещения денежных средств на 6 и 12 месяцев.