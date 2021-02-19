БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ОТКРЫВАЕТ 27 ФЕВРАЛЯ РКЦ № 48 В ВИТЕБСКЕ

13:38 19.02.2021 27 февраля 2021 года состоится открытие РКЦ № 48 Идея Банка в Витебске (пр-т Московский, 130/2). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.