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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ОТКРЫВАЕТ 27 ФЕВРАЛЯ РКЦ № 48 В ВИТЕБСКЕ
13:38 19.02.2021
27 февраля 2021 года состоится открытие РКЦ № 48 Идея Банка в Витебске (пр-т Московский, 130/2). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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