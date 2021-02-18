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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА БЕЛВЭБ СОСТОИТСЯ 25 МАРТА
12:40 19.02.2021
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» состоится 25 марта 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня утверждение годового отчета об итогах деятельности ОАО «Банк БелВЭБ» за 2020 год и ходе реализации Стратегического плана развития ОАО «Банк БелВЭБ» на п 2019-2021 гг.
Кроме того, планируется утвердить годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Банк БелВЭБ» за 2020 год и распределение прибыли за прошлый год, а также установить нормативы на 2021 год.
Акционеры изберут членов Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии ОАО «Банк БелВЭБ».
Помимо этого, будет утвержден персональный состав счетной комиссии банка.
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