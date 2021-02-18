ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БАНКА БЕЛВЭБ СОСТОИТСЯ 25 МАРТА


12:40 19.02.2021

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» состоится 25 марта 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня утверждение годового отчета об итогах деятельности ОАО «Банк БелВЭБ» за 2020 год и ходе реализации Стратегического плана развития ОАО «Банк БелВЭБ» на п 2019-2021 гг.

Кроме того, планируется утвердить годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Банк БелВЭБ» за 2020 год и распределение прибыли за прошлый год, а также установить нормативы на 2021 год.

Акционеры изберут членов Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии ОАО «Банк БелВЭБ».

Помимо этого, будет утвержден персональный состав счетной комиссии банка.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.02.2021
валюта курс
EUR 3.1233
USD 2.5916
RUB 3.5154
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1233 -0.0044
USD 2.5916 +0.0014
RUB 3.5154 +0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1380 3.1400
USD 2.5900 2.5950
RUB 3.4960 3.5040
подробнее

Конвертация в банках
на 19.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2100 1.2130
EUR/RUB 89.6000 89.8000
USD/RUB 74.0000 74.2000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте