В ЗАО «Альфа-Банк» с 1 февраля текущего года изменилась система начисления и списания баллов по безналичным операциям по программе «Моцная картка» (www.bestcard.by).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, начисленные баллы «сгорают» по истечении 180 календарных дней с даты их начисления.

Начисление баллов осуществляется за безналичные операции в предприятиях торговли на территории Беларуси, включая оплату в интернет-магазинах.

С 1 февраля в бонусную программу «Моцная картка» добавлены предложения за баллы, которые имеют реальную стоимость (подарочные сертификаты, скидки в абсолютном размере):

Евроопт – подарочный сертификат на 25 руб., на 50 руб. и на 100 руб.;

Буслик – подарочный сертификат на 100 руб.;

А1 – подарочный сертификат на 30 руб.;

Sushi House – скидка на 30 руб.; Sushi House – сет «Моцный» в подарок (стоимость 70 руб.)

Зообазар – скидка на 30 руб.;

Папа Джонс – скидка 50 руб.

Список предложений будет расширяться.