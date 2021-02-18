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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В АЛЬФА-БАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И СПИСАНИЯ БАЛЛОВ ПО ПРОГРАММЕ «МОЦНАЯ КАРТКА»
18:04 18.02.2021
В ЗАО «Альфа-Банк» с 1 февраля текущего года изменилась система начисления и списания баллов по безналичным операциям по программе «Моцная картка» (www.bestcard.by).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, начисленные баллы «сгорают» по истечении 180 календарных дней с даты их начисления.
Начисление баллов осуществляется за безналичные операции в предприятиях торговли на территории Беларуси, включая оплату в интернет-магазинах.
С 1 февраля в бонусную программу «Моцная картка» добавлены предложения за баллы, которые имеют реальную стоимость (подарочные сертификаты, скидки в абсолютном размере):
Евроопт – подарочный сертификат на 25 руб., на 50 руб. и на 100 руб.;
Буслик – подарочный сертификат на 100 руб.;
А1 – подарочный сертификат на 30 руб.;
Sushi House – скидка на 30 руб.; Sushi House – сет «Моцный» в подарок (стоимость 70 руб.)
Зообазар – скидка на 30 руб.;
Папа Джонс – скидка 50 руб.
Список предложений будет расширяться.
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