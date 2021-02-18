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АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГУ SMS-ИНФОРМИРОВАНИЯ В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) С 1 МАРТА СОСТАВИТ 3,5 РУБЛЯ В МЕСЯЦ

17:14 18.02.2021 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) 1 марта 2021 года изменяет стоимость за SMS-информирование. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, абонентская плата за услугу "SMS-информирование" составит 3 рубля 50 копеек в месяц. Банк напоминает, что при отсутствии движения по счету плата не взимается. Также плата не берется за месяц, в котором услуга была отключена. Отключение услуги возможно в офисе банка или при обращении по телефонам банка.