«Франсабанк» ОАО с 18 февраля 2021 г. изменило процентные ставки по некоторым вкладам физлиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для отзывного вклада «Результативный» на 45 дней ставка установлена на уровне 18% годовых, на 95 дней - 18,3% годовых.

Для безотзывного вклада «Верный расчет» на 45 дней - 18,5% годовых, на 95 дней - 19,0% годовых.

Для безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 45 дней - 18,5% годовых, на 95 дней - 19,0% годовых.

Для безотзывного вклада «Комфортный» на 95 дней - 19,0% годовых.