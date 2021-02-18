После реконструкции возобновило обслуживание клиентов отделение Приорбанка в Минске на улице Притыцкого, 30А (ст. метро «Пушкинская»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе «Приорбанк» ОАО, при разработке функционала нового отделения был сделан акцент на удобстве и новых технологиях. Также для экономии времени клиента обустроено рабочее место с компьютером, чтобы подключить интернет-банк или оформить заявку на нужный банковский продукт.

Рядом с основным залом организована зона круглосуточного обслуживания. Помимо банкоматов, здесь установлены платежно-справочные терминалы для оплаты карточками или наличными.

В марте здесь появится приемщик выручки, с помощью которого ИП и юрлица могут зачислять ее в любое время.