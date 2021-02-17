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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КОНТАКТ-ЦЕНТР БЕЛАРУСБАНКА ЗА 2020 ГОД ПРИНЯЛ 1,5 МЛН ЗВОНКОВ
10:59 18.02.2021
Контакт-центр Беларусбанка (сервис 147) за 2020 год принял 1,5 миллиона звонков, ответил на 34 тысячи электронных писем и провел более 83 тысяч диалогов в онлайн-чате.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в прошлом году виртуальный консультант Злата проконсультировала более 260 тысяч клиентов.
«В числе важных достижений подразделения также подтверждение соответствия Контакт-центра требованиям стандарта ISO 18295 по итогам аудита Международного Института сертификации контактных центров, - прокомментировал руководитель Контакт-центра Андрей Корбут. – Так, для создания лучшего клиентского опыта и осуществления полного охвата каналов продаж за 2020 год на сайте разработано более 20 новых модулей и сервисов».
Пользовался спросом и корпоративный сайт банка. Его посетили более 21 млн раз, а это около 57,6 тыс. человек в день.
Кроме того, по материалам ежемесячного исследования Digital-агентства ARTOX media, сайт Беларусбанка возглавляет рейтинг видимости сайтов белорусских банков в поисковых системах Яндекс и Google.
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