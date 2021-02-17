Контакт-центр Беларусбанка (сервис 147) за 2020 год принял 1,5 миллиона звонков, ответил на 34 тысячи электронных писем и провел более 83 тысяч диалогов в онлайн-чате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в прошлом году виртуальный консультант Злата проконсультировала более 260 тысяч клиентов.

«В числе важных достижений подразделения также подтверждение соответствия Контакт-центра требованиям стандарта ISO 18295 по итогам аудита Международного Института сертификации контактных центров, - прокомментировал руководитель Контакт-центра Андрей Корбут. – Так, для создания лучшего клиентского опыта и осуществления полного охвата каналов продаж за 2020 год на сайте разработано более 20 новых модулей и сервисов».

Пользовался спросом и корпоративный сайт банка. Его посетили более 21 млн раз, а это около 57,6 тыс. человек в день.

Кроме того, по материалам ежемесячного исследования Digital-агентства ARTOX media, сайт Беларусбанка возглавляет рейтинг видимости сайтов белорусских банков в поисковых системах Яндекс и Google.