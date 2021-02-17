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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ УРМ № 315 В РЕЧИЦЕ
09:53 18.02.2021
ОАО «СтатусБанк» с 18 февраля 2021 года возобновляет работу УРМ № 315 в Речице (ул. Пролетарская, д. 118. ТРЦ «Е-СИТИ»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в банке.
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