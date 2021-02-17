БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ УРМ № 315 В РЕЧИЦЕ

09:53 18.02.2021 ОАО «СтатусБанк» с 18 февраля 2021 года возобновляет работу УРМ № 315 в Речице (ул. Пролетарская, д. 118. ТРЦ «Е-СИТИ»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в банке.