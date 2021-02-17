БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ ПАРИТЕТБАНКА ОТКРЫЛСЯ В ТК «ВАЛЕРЬЯНОВО»

17:07 17.02.2021 ОАО «Паритетбанк» открыло новый пункт обмена валют в торговом комплексе «Валерьяново» в д.Валерьяново (ул. Логойская, 5а). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обменный пункт расположен на первом этаже в левой части торгового комплекса «Валерьяново». В нем можно совершать валютно-обменные операции, оплатить кредит, пополнить банковскую карточку или снять наличные, провести платежи по ЕРИП. Новый пункт обмена валюты работает по графику торгового комплекса.