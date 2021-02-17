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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРАВЛЕНИЕ НАЦБАНКА БЕЛАРУСИ ОТЛОЖИЛО НА МАРТ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО СТАВКЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
14:16 17.02.2021
Правление Национального банка отложило принятие решения по ставке рефинансирования и ставкам по постоянно доступным операциям регулирования ликвидности.
«В связи с необходимостью проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен, принято решено рассмотреть соответствующие вопросы по денежно-кредитной политике на заседании правления 12 марта 2021 года», - говорится в сообщении регулятора.
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