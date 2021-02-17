БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРАВЛЕНИЕ НАЦБАНКА БЕЛАРУСИ ОТЛОЖИЛО НА МАРТ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО СТАВКЕ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

14:16 17.02.2021 Правление Национального банка отложило принятие решения по ставке рефинансирования и ставкам по постоянно доступным операциям регулирования ликвидности. «В связи с необходимостью проведения дополнительного анализа прогнозной динамики потребительских цен и оценки длительности воздействия ключевых факторов, приведших к ускорению роста потребительских цен, принято решено рассмотреть соответствующие вопросы по денежно-кредитной политике на заседании правления 12 марта 2021 года», - говорится в сообщении регулятора.