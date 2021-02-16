БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ПРОВОДИТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11:08 17.02.2021 1 марта 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Банк БелВЭБ» в заочной форме. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестку дня собрания вынесен вопрос об изменении Устава ОАО «Банк БелВЭБ» и некоторых других локальных нормативных актов банка. Общее собрание акционеров созывается Наблюдательным Советом ОАО «Банк БелВЭБ» на основании предложения правления ОАО «Банк БелВЭБ».