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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
18:06 16.02.2021
«Приорбанк» ОАО с 17 февраля 2021 года увеличивает ставки по отдельным безотзывным вкладам в белорусских рублях для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам "Пять звезд: Скала (безотзывный)" и "Выше.net (безотзывный)" на срок 9 месяцев ставка увеличивается до 18,5% годовых, а на срок 2 и 3 месяца размер ставок изменяется до 16% и 17% годовых соответственно.
Кроме этого, по вкладу "Выше.net (безотзывный)" на срок 33 дня ставка составит 15% годовых.
Ставки действуют как по вновь заключаемым, так и по перезаключаемым договорам с указанной даты.
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