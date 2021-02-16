ОАО «АСБ Беларусбанк» запустило новый обучающий онлайн-проект для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в рамках проекта Беларусбанк проводит онлайн-семинары, приглашает на них экспертов из разных областей, а также бизнесменов для обсуждения самых актуальных вопросов.

В декабре и январе прошли вебинары на темы онлайн-продаж, расширения бренда в онлайн, основных изменений в Налоговом кодексе в 2021 году, восприятия белорусским бизнесом текущей экономической ситуации др. Информация о проведении вебинаров накануне размещается в официальных аккаунтах банка в социальных сетях, а также отправляется на электронную почту клиентов.

Темы для очередного вебинара клиенты могут предложить в нашем новом сервисе «Управление качеством обслуживания» на сайте банка. Помимо этого, в рамках данного сервиса можно оценить продукты и услуги, работу специалистов банков, написать свои отзывы, а также поделиться своими идеями по тому или иному вопросу.

Самые интересные и актуальные заметки с вебинаров публикуются в аккаунтах Беларусбанка для предпринимателей в Instagram и Facebook — @business.asb.