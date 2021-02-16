БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ ВЫДАЧУ КРЕДИТОВ «ПРОЗАПАС»

17:00 16.02.2021 «Франсабанк» ОАО с 16 февраля 2021 г. возобновляет выдачу кредитов "ПроЗАПАС" (овердрафт) физическим лицам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредиты выдаются на следующих условиях: 21,9% годовых (СР НБ РБ + 14,15 п.п.) для Белкарт/Maestro; 21,0% годовых (СР НБ РБ + 13,25 п.п.) для MasterCard Standard и 20,5% годовых (СР НБ РБ + 12,75 п.п.) для MasterCard Gold.