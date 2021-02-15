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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ КАСС ЦБУ № 301 В ГОМЕЛЕ
14:57 16.02.2021
ЗАО «РРБ-Банк» c 19 февраля 2021 года приостанавливает работу касс Центра банковских услуг (ЦБУ) № 301 в Гомеле (ул. Хатаевича, 9. ТЦ «Евроопт»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кассы не будут работать до 24 февраля включительно.
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