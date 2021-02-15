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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК НАПРАВЛЯЕТ КЛИЕНТАМ ПУБЛИЧНЫЕ ОФЕРТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОБЩИХ УСЛОВИЙ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ


13:10 16.02.2021

ЗАО «МТБанк» направляет клиентам публичные оферты об изменении общих условий кредитных договоров

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиентам, заключившим до 29 октября 2018 г. с ЗАО «МТБанк» кредитные договоры с использованием общих условий кредитного договора, направляются публичные оферты об изменении общих условий договоров путем размещения новых редакций общих условий договоров на предоставление овердрафтного кредита и новых редакций общих условий договоров на предоставление кредита на потребительские нужды и реструктуризацию на сайте www.mtbank.by.

В новых редакциях общих условий договора актуализирован раздел «Термины и определения».

Кроме того, исключено право банка при росте уровня инфляции, девальвации валюты кредита, изменения конъюнктуры ресурсного рынка и рынка кредитных услуг, а также иных случаях требовать увеличения размера процентной ставки за пользование кредитом, а в случае отказа кредитополучателя от заключения дополнительного соглашения об изменении условий кредитования, предложенных банком, отказаться от дальнейшего предоставления кредита и потребовать досрочно погасить всю задолженность в течение трех месяцев.

Добавлено право банка на осуществление полной либо частичной передачи отдельных функций, их частей, бизнес-процессов, видов деятельности, составляющих их работы и услуги, для выполнения аутсорсинговой организацией и соответствующая обязанность клиента обеспечить реализацию указанного права банка.

Внесены также дополнения, направленные на обеспечение соблюдения требований законодательства по противодействию коррупции, предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения и др.
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