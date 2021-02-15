Национальный банк Беларуси повысил значение коэффициента стандартного вычета для расчета базы резервирования за февраль 2021 года до 3,7%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Напомним, за январь 2021 года коэффициент был установлен на уровне 3,39%.

Нацбанк ежемесячно определяет коэффициент стандартного вычета на основе данных предыдущего расчетного периода как соотношение объема приобретенных банками ценных бумаг, выпущенных и размещенных банками ценных бумаг.

Коэффициент используется при расчете привлеченных банками денежных средств, от которых формируются резервные требования.