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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛ КОЭФФИЦИЕНТ СТАНДАРТНОГО ВЫЧЕТА ЗА ФЕВРАЛЬ ДО 3,7%
11:17 16.02.2021
Национальный банк Беларуси повысил значение коэффициента стандартного вычета для расчета базы резервирования за февраль 2021 года до 3,7%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Напомним, за январь 2021 года коэффициент был установлен на уровне 3,39%.
Нацбанк ежемесячно определяет коэффициент стандартного вычета на основе данных предыдущего расчетного периода как соотношение объема приобретенных банками ценных бумаг, выпущенных и размещенных банками ценных бумаг.
Коэффициент используется при расчете привлеченных банками денежных средств, от которых формируются резервные требования.
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