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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 16 ФЕВРАЛЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАБОТА УРМ № 112 СТАТУСБАНКА В БРЕСТЕ


09:54 16.02.2021

ОАО «СтатусБанк» с 16 февраля 2021 года приостанавливает работу удаленного рабочего места (УРМ) № 112 в Бресте (ул. Варшавское шоссе, д. 11. Гипермаркет «Евроопт»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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