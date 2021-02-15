БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 16 ФЕВРАЛЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАБОТА УРМ № 112 СТАТУСБАНКА В БРЕСТЕ

09:54 16.02.2021 ОАО «СтатусБанк» с 16 февраля 2021 года приостанавливает работу удаленного рабочего места (УРМ) № 112 в Бресте (ул. Варшавское шоссе, д. 11. Гипермаркет «Евроопт»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.