ОАО «Банк БелВЭБ» запустило BelVEB Business Hub – онлайн-платформу для оказания комплексной поддержки предприятий и предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, этот масштабный информационный и инфраструктурный проект разработан Банком БелВЭБ в рамках построения цифровой экосистемы банка. Все сервисы BelVEB Business Hub работают в онлайн-режиме.

Платформа BelVEB Business Hub создана специально для начинающих бизнесменов, вместе с тем будет полезна и действующим предпринимателям. Она аккумулирует надежные и доступные в режиме 24/7 сервисы, такие как: личный кабинет, в котором после прохождения регистрации и авторизации можно управлять услугами/продуктами, устанавливать ролевой доступ, собирать данные о связанных физических и юридических лицах, получать оповещения и уведомления и др.; онлайн-факторинг; онлайн-гарантии; онлайн-кредит.

Планируется, что в ближайшем будущем платформа BelVEB Business Hub станет уникальной экосистемой для реализации бизнес-идей клиентов и их трансформации в устойчивый бизнес с помощью наборов банковских и партнерских сервисов, которые будут помогать клиентам в принятии управленческих решений для дальнейшего развития.