БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАРУСБАНКЕ ПРЕДОСТАВИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОНЛАЙН-ЗАПИСИ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

15:13 15.02.2021 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 15 февраля 2021 года предоставляет возможность онлайн-записи на обслуживание к специалистам банка через официальный сайт. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, чтобы заранее запланировать визит, необходимо воспользуйтесь вкладкой «Запись на обслуживание» на главной странице сайта. Услуга доступна более чем в 480 подразделениях банка для совершения операций по вкладам, платежным картам, кредитам, международным переводам, ценным бумагам и иным операциям.