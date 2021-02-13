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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ПРЕДОСТАВИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОНЛАЙН-ЗАПИСИ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
15:13 15.02.2021
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 15 февраля 2021 года предоставляет возможность онлайн-записи на обслуживание к специалистам банка через официальный сайт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, чтобы заранее запланировать визит, необходимо воспользуйтесь вкладкой «Запись на обслуживание» на главной странице сайта.
Услуга доступна более чем в 480 подразделениях банка для совершения операций по вкладам, платежным картам, кредитам, международным переводам, ценным бумагам и иным операциям.
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