БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАРУСИ В НОЧЬ НА 16 ФЕВРАЛЯ МОГУТ НЕ РАБОТАТЬ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ

09:54 15.02.2021 16 февраля 2021 года с 02:00 до 6:00 будут проводиться плановые работы по модернизации одного из аппаратно-программных комплексов ОАО «Банковский процессинговый центр» «В указанный промежуток времени возможны перерывы в обслуживании клиентов в части устройств, установленных в организациях торговли и сервиса, а также в пунктах выдачи наличных и приема платежей, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», - говорится в сообщении процессингового центра.