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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ В НОЧЬ НА 16 ФЕВРАЛЯ МОГУТ НЕ РАБОТАТЬ БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ
09:54 15.02.2021
16 февраля 2021 года с 02:00 до 6:00 будут проводиться плановые работы по модернизации одного из аппаратно-программных комплексов ОАО «Банковский процессинговый центр»
«В указанный промежуток времени возможны перерывы в обслуживании клиентов в части устройств, установленных в организациях торговли и сервиса, а также в пунктах выдачи наличных и приема платежей, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра», - говорится в сообщении процессингового центра.
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