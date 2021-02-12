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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГА


15:35 12.02.2021

ОАО «Белагропромбанк» расширяет возможности интернет-эквайринга.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, под суббрендом «Эквайринг-pro» совместно с ООО «Компания Электронных Платежей «АССИСТ» реализована возможность приема платежей с использованием приложения Apple Pay на интернет-ресурсах, подключенных к услуге интернет-эквайринга Белагропромбанка.

Apple Pay – удобный, безопасный и конфиденциальный способ оплаты. Оплачивать покупки с помощью Apple Pay могут владельцы устройств с операционной системой iOS и macOS — iPhone, iPad.
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