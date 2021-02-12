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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПОВ № 1 В ВИТЕБСКЕ И ОТКРЫВАЕТ ЦБУ № 401 В ГРОДНО ПО НОВОМУ АДРЕСУ
14:40 12.02.2021
ЗАО «РРБ-Банк» приостанавливает с 12 февраля работу пункта обмена валют № 1 ЦБУ № 201 в Витебске (ул. Строителей, 15-1).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обменник не будет работать по 23 февраля 2021 года.
Кроме того, открывается центр банковских услуг № 401 РРБ-Банка в Гродно по новому адресу (пр-т Я. Купалы, 87. ТРК «Тринити»).
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