БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПОВ № 1 В ВИТЕБСКЕ И ОТКРЫВАЕТ ЦБУ № 401 В ГРОДНО ПО НОВОМУ АДРЕСУ

14:40 12.02.2021 ЗАО «РРБ-Банк» приостанавливает с 12 февраля работу пункта обмена валют № 1 ЦБУ № 201 в Витебске (ул. Строителей, 15-1). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обменник не будет работать по 23 февраля 2021 года. Кроме того, открывается центр банковских услуг № 401 РРБ-Банка в Гродно по новому адресу (пр-т Я. Купалы, 87. ТРК «Тринити»).