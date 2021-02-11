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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ОБНОВИЛ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ
12:25 12.02.2021
ЗАО «МТБанк» обновило корпоративный сайт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый дизайн сайта удобен в навигации и отличается высокой функциональностью.
На сайте размещены следующие разделы: для корпоративных клиентов, физических лиц, добавлена информация о продуктах банка, цифровых сервисах. Теперь некоторые продукты банка доступны для оформления онлайн.
На сайте можно узнать последние новости банка, почитать статьи МТБлога или получить консультацию специалиста МТБанка о продуктах, карточках, рассрочке Халва.
Предыдущая версия сайта продолжит работать по старой ссылке (old.mtbank.by).
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