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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК ОБНОВИЛ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ


12:25 12.02.2021

ЗАО «МТБанк» обновило корпоративный сайт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый дизайн сайта удобен в навигации и отличается высокой функциональностью.

На сайте размещены следующие разделы: для корпоративных клиентов, физических лиц, добавлена информация о продуктах банка, цифровых сервисах. Теперь некоторые продукты банка доступны для оформления онлайн.

На сайте можно узнать последние новости банка, почитать статьи МТБлога или получить консультацию специалиста МТБанка о продуктах, карточках, рассрочке Халва.

Предыдущая версия сайта продолжит работать по старой ссылке (old.mtbank.by).
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