БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК ОБНОВИЛ КОРПОРАТИВНЫЙ САЙТ

12:25 12.02.2021 ЗАО «МТБанк» обновило корпоративный сайт. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый дизайн сайта удобен в навигации и отличается высокой функциональностью. На сайте размещены следующие разделы: для корпоративных клиентов, физических лиц, добавлена информация о продуктах банка, цифровых сервисах. Теперь некоторые продукты банка доступны для оформления онлайн. На сайте можно узнать последние новости банка, почитать статьи МТБлога или получить консультацию специалиста МТБанка о продуктах, карточках, рассрочке Халва. Предыдущая версия сайта продолжит работать по старой ссылке (old.mtbank.by).