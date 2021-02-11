БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ОБМЕННИКА № 125 В ВИТЕБСКЕ

11:08 12.02.2021 ОАО "Технобанк" с 12 февраля приостанавливает работу обменного пункта № 125 в Витебске (пр. Фрунзе, 81/33). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обменник не будет работать по 24 февраля 2021 года.