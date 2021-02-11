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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ОБМЕННИКА № 125 В ВИТЕБСКЕ
11:08 12.02.2021
ОАО "Технобанк" с 12 февраля приостанавливает работу обменного пункта № 125 в Витебске (пр. Фрунзе, 81/33).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обменник не будет работать по 24 февраля 2021 года.
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