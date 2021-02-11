ОАО «Белагропромбанк» с 13 февраля 2021 года увеличивает размер процентных ставок по срочному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров размер процентной ставки по безотзывному вкладу «Плюс к стабильности» будет составлять в белорусских рублях до 19,0% годовых и для вкладов в российских рублях - до 8% в зависимости от срока размещения.

Подробнее с условиями вклада (депозита) можно ознакомиться на сайте банка.