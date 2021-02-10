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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ОТКРЫВАЕТ КАССУ № 18 В МИНСКЕ
14:55 11.02.2021
ОАО «СтатусБанк» 12 февраля 2021 года открывает кассу № 18 в Минске (ул. Ложинская, 22. ТЦ «ДМИТРИЕВ КИРМАШ»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, касса будет работать с понедельника по воскресенье (без выходных) с 10.00 по 21.30.
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