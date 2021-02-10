17 февраля состоится прямая линия с первым заместителем председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Павлом Василевским.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, граждане и юридические лица могут задать вопросы о банковских рисках, залоговой экспертизе и мониторинге обеспечения, андеррайтинге.

Позвонить на линию можно будет с 15:00 до 16:00 по номеру телефона (+375-17) 290-83-95.