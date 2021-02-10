|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РУКОВОДСТВО БЕЛАГРОПРОМБАНКА 17 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
10:54 11.02.2021
17 февраля состоится прямая линия с первым заместителем председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Павлом Василевским.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, граждане и юридические лица могут задать вопросы о банковских рисках, залоговой экспертизе и мониторинге обеспечения, андеррайтинге.
Позвонить на линию можно будет с 15:00 до 16:00 по номеру телефона (+375-17) 290-83-95.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 10.02.2021
Курсы в банках
на 11.02.2021
Конвертация в банках
на 11.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте