Балансовая (чистая) прибыль Белагропромбанка в 2020 году выросла по сравнению с 2019 годом на 16% и составила 65,4 млн белоруссаких рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, достаточность нормативного капитала Белагропромбанка на 1 января 2021 года отразилась на уровне 17,8% при установленном Национальным банком нормативном значении 12%, а нормативный капитал вырос на 44 млн рублей и достиг 1876 млн рублей.

Операционная прибыль банка за 2020 год составила 570,1 млн рублей, что на 26,0 млн рублей (на 4,8%) выше планового параметра.

В части корпоративного бизнеса в 2020 году банк сохранил лидирующие позиции на рынке привлечения срочных ресурсов с долей рынка 22%. Необходимо отметить, что в части привлечения ресурсов от корпоративных клиентов в иностранной валюте рост составил 259 млн в долларовом эквиваленте. На 1 января 2021 г. в банке обслуживается 36 548 клиентов – юридических лиц. Из них 34 384 (94%) – представители МСБ, 2164 (6%) – крупные корпоративные клиенты.

Объем кредитного портфеля физических лиц в целом по банку на начало текущего года составил 698,1 млн рублей и увеличился за 2020 год на 39,0 млн рублей, или на 5,9%. Банк оказывал кредитную поддержку по направлению финансирования недвижимости в рамках указа №240.

В сфере международного бизнеса отмечена активность и положительная динамика работы: банк заключил ряд важнейших для бизнеса соглашений с иностранными финансовыми институтами, предусматривающих возможность организации финансирования внешнеторговых операций клиентов банка. В октябре 2020 года Белагропромбанк произвел погашение крупного европейского синдицированного кредита в размере 60 млн евро, привлеченного в октябре 2019 года. Погашение было осуществлено в полном объеме и в строгом соответствии с условиями Кредитного соглашения.

В 2020 году Белагропромбанк получил второй транш кредитных ресурсов Европейского инвестиционного банка (20 млн евро).

Белагропромбанк в 2020 году подтвердил высокий уровень информационной безопасности: банку были выданы соответствующие сертификаты, удостоверяющие соответствие внедренной в банке системы безопасности международным стандартам.

В 2020 году Белагропромбанк завершил план по созданию 33 центров притяжения Igrow по всей республике – сети бизнес-хабов по всей Беларуси для развития предпринимательской среды, формирования стартапов и будущих перспективных представителей МСБ.