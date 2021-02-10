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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БОНУСНАЯ ПРОГРАММА «МОЦНАЯ КАРТКА» ПЕРЕШЛА НА НОВУЮ СИСТЕМУ НАЧИСЛЕНИЯ БОНУСНЫХ БАЛЛОВ И ИХ СПИСАНИЯ
16:48 10.02.2021
Бонусная программа «Моцная картка» перешла на новую систему начисления бонусных баллов и их списания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», все начисленные и неиспользованные баллы будут списываться со счета клиента по истечении 180 календарных дней с даты их зачисления на бонусный счет.
Новая система начисления и списания баллов содержит выгодные предложения: настоящие подарочные сертификаты от «Евроопт», «А1», «Буслiк», Zoobazar, Sushi House, Papa John’s с реальной стоимостью. Накопленные баллы за безналичные операции по карточкам можно обменять на сертификаты стоимостью от 25 рублей до 100 рублей.
Воспользоваться предложением могут владельыы платежных карт Банка БелВЭБ – Mastercard World «Дива» и Mastercard World пакета услуг «Деловой».
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