Бонусная программа «Моцная картка» перешла на новую систему начисления бонусных баллов и их списания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Банк БелВЭБ», все начисленные и неиспользованные баллы будут списываться со счета клиента по истечении 180 календарных дней с даты их зачисления на бонусный счет.

Новая система начисления и списания баллов содержит выгодные предложения: настоящие подарочные сертификаты от «Евроопт», «А1», «Буслiк», Zoobazar, Sushi House, Papa John’s с реальной стоимостью. Накопленные баллы за безналичные операции по карточкам можно обменять на сертификаты стоимостью от 25 рублей до 100 рублей.

Воспользоваться предложением могут владельыы платежных карт Банка БелВЭБ – Mastercard World «Дива» и Mastercard World пакета услуг «Деловой».