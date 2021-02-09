БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БСБ БАНКЕ РАСШИРЯЮТ СЕТЬ БАНКОМАТОВ

14:58 10.02.2021 ЗАО «БСБ Банк» расширяет сеть банкоматов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новые банкоматы установлены в д. Боровляны (ул. Малиновская, 2Б. МТЦ NOVAMALL) и в д. Валерьяново (ул. Логойская, 5А. ТК «Валерьяново»).