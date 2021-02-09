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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БСБ БАНКЕ РАСШИРЯЮТ СЕТЬ БАНКОМАТОВ
14:58 10.02.2021
ЗАО «БСБ Банк» расширяет сеть банкоматов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новые банкоматы установлены в д. Боровляны (ул. Малиновская, 2Б. МТЦ NOVAMALL) и в д. Валерьяново (ул. Логойская, 5А. ТК «Валерьяново»).
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