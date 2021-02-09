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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК СТАЛ ПАРТНЕРОМ НОВОЙ КРИПТОБИРЖИ BYNEX
12:19 10.02.2021
Беларусбанк выступил стратегическим партнером компании «ЕРПБЕЛ», разработавшей платформу для криптовалютной биржи BYNEX.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, благодаря сотрудничеству игроки биржи могут вводить и выводить фиатную валюту (белорусские рубли и доллары США) с самой низкой комиссией, используя платежную карточку VISA.
BYNEX — это новая криптобиржа, которая позволяет работать с Bitcoin и Ethereum, вводить и выводить средства через банковский перевод и с использованием банковских платежных карт. Биржа начала работу с начала этого года и уже открыта для регистрации физических и юридических лиц.
Одно из преимуществ BYNEX перед другими криптобиржами — это наличие белорусской валюты, что позволяет любому резиденту Беларуси легально инвестировать в криптовалюту, минуя необходимость конверсии валют. Также платформа обеспечивает контроль за соблюдением стандартов по защите персональных данных участников криптобиржи и соответствие процессов нормам национального, международного законодательства и правового режима ПВТ.
Оператором криптоплатформы BYNEX является ООО «ЕРПБЕЛ» — резидент ПВТ, оказывающий полный комплекс услуг по разработке программного обеспечения с 2007 года. Компания имеет лицензию на осуществление деятельности в Республике Беларусь по технической защите информации, в том числе криптографическими методами.
Стратегическое партнерство в реализации сервисов по обмену криптовалют — часть программы по цифровой трансформации «Беларусбанка». Напомним, что осенью 2018 года Беларусбанк стал партнером компании WhiteBird, оказывающей услуги по обмену криптовалют в правовом поле декрета № 8 «О развитии цифровой экономики», а в ноябре 2020 года компании совместно запустили первый легальный сервис по обмену криптовалют.
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