Беларусбанк выступил стратегическим партнером компании «ЕРПБЕЛ», разработавшей платформу для криптовалютной биржи BYNEX.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, благодаря сотрудничеству игроки биржи могут вводить и выводить фиатную валюту (белорусские рубли и доллары США) с самой низкой комиссией, используя платежную карточку VISA.

BYNEX — это новая криптобиржа, которая позволяет работать с Bitcoin и Ethereum, вводить и выводить средства через банковский перевод и с использованием банковских платежных карт. Биржа начала работу с начала этого года и уже открыта для регистрации физических и юридических лиц.

Одно из преимуществ BYNEX перед другими криптобиржами — это наличие белорусской валюты, что позволяет любому резиденту Беларуси легально инвестировать в криптовалюту, минуя необходимость конверсии валют. Также платформа обеспечивает контроль за соблюдением стандартов по защите персональных данных участников криптобиржи и соответствие процессов нормам национального, международного законодательства и правового режима ПВТ.

Оператором криптоплатформы BYNEX является ООО «ЕРПБЕЛ» — резидент ПВТ, оказывающий полный комплекс услуг по разработке программного обеспечения с 2007 года. Компания имеет лицензию на осуществление деятельности в Республике Беларусь по технической защите информации, в том числе криптографическими методами.

Стратегическое партнерство в реализации сервисов по обмену криптовалют — часть программы по цифровой трансформации «Беларусбанка». Напомним, что осенью 2018 года Беларусбанк стал партнером компании WhiteBird, оказывающей услуги по обмену криптовалют в правовом поле декрета № 8 «О развитии цифровой экономики», а в ноябре 2020 года компании совместно запустили первый легальный сервис по обмену криптовалют.