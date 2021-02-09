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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БПС-СБЕРБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ КРЕДИТ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПОД 13,33% ГОДОВЫХ


11:19 10.02.2021

БПС-Сбербанк предлагает новый кредит для частных клиентов «Купи товар».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ключевым преимуществом кредита является выгодная процентная ставка – 13,33%.

Для получения кредита нужно выбрать любой товар в любой торговой точке страны. Объектом покупки может быть, например, холодильник, смартфон, телевизор или что-то другое, на что не хочется копить средства. В подразделение банка, при оформлении кредитной заявки, нужно передать счет-фактуру, которую выдаст магазин.

Минимальный размер кредита составляет 300 белорусских рублей, максимальный – 5000 белорусских рублей.

Предусмотрена отсрочка по уплате основного долга в течение 3 месяцев, а также возможность кредитования без предоставления документов, подтверждающих наличие доходов.

Кредитная заявка рассматривается в течение 30 минут. Срок кредитования – до 5 лет.
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