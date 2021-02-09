|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЙ КРЕДИТ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ПОД 13,33% ГОДОВЫХ
11:19 10.02.2021
БПС-Сбербанк предлагает новый кредит для частных клиентов «Купи товар».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ключевым преимуществом кредита является выгодная процентная ставка – 13,33%.
Для получения кредита нужно выбрать любой товар в любой торговой точке страны. Объектом покупки может быть, например, холодильник, смартфон, телевизор или что-то другое, на что не хочется копить средства. В подразделение банка, при оформлении кредитной заявки, нужно передать счет-фактуру, которую выдаст магазин.
Минимальный размер кредита составляет 300 белорусских рублей, максимальный – 5000 белорусских рублей.
Предусмотрена отсрочка по уплате основного долга в течение 3 месяцев, а также возможность кредитования без предоставления документов, подтверждающих наличие доходов.
Кредитная заявка рассматривается в течение 30 минут. Срок кредитования – до 5 лет.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2021
Курсы в банках
на 10.02.2021
Конвертация в банках
на 10.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте