БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ РКЦ № 40 В МОГИЛЕВЕ

09:33 10.02.2021 ЗАО «Идея Банк» с 10 февраля 2021 года приостанавливает работу РКЦ № 40 в Могилеве (ул. Минское шоссе, 31). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, РКЦ № 40 также не будет работать 11-14, 16-17 и 19 февраля.