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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ БЫСТРЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
18:00 09.02.2021
ОАО «БПС-Сбербанк» предлагает быстрые кредиты для малого бизнеса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для получения smart-кредита не надо собирать внушительный пакет документов, а денежные средства в большинстве случаев поступают на счет кредитополучателя спустя всего 2 часа после подачи заявки.
«Мы упростили и ускорили процедуру получения smart-кредита для бизнеса. Это особенно важно сейчас для небольших предприятий, которые нуждаются в финансовой поддержке. Их владельцам и руководителям не нужно тратить время на сбор многочисленных документов, а значит остается больше времени на развитие бизнеса. Решения принимаются банком оперативно, чтобы предоставлять ресурсы тогда, когда они больше всего необходимы», – пояснил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Дмитрий Войтушко.
Кредит предоставляется без залогового обеспечения только под поручительство собственника бизнеса. Размер финансирования может доходить до 435 тыс. рублей (или 15 тысяч базовых величин).
Критерии, применяемые к получателям, стандартные: зарегистрированное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Срок осуществления хозяйственной деятельности - не менее 12 месяцев, годовая выручка - не более двух миллионов долларов США.
Автоматизированная технология кредитования БПС-Сбербанка Smart Technology позволяет снизить time to money до 2 часов. Ядро технологии – модели, построенные на больших данных, которые учитывают, как финансовые показатели, так и качественные триггеры потенциального клиента, что дает возможность без участия человека принять решение о выдаче кредита.
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