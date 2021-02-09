|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.02.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
SMART-БИЛЕТЫ СТАЛИ ДОСТУПНЫ В МАРЬИНОЙ ГОРКЕ - БЕЛИНВЕСТБАНК
17:25 09.02.2021
Мобильный платежный сервис «Оплати™» продолжает расширять географию предоставления услуг в регионах Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белинвестбанк», с 9 февраля в Марьиной Горке можно оплачивать проезд по QR-коду или гаражному номеру автобуса, не прибегая при покупке билета к помощи кондуктора.
Поскольку транспортная артерия Марьиной Горки небольшая, инновационная оплата проезда доступна сразу на всех автобусных маршрутах города: Автостанция – Новая заря и Криница – Новая заря.
О возможности приобретения smart-билетов на проезд напоминают размещенные в салонах автобусов наклейки с QR-кодом и гаражным номером транспортного средства.
Smart-билет содержит всю необходимую информацию: номера билета и транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дату и время покупки, стоимость.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 09.02.2021
Курсы в банках
на 09.02.2021
Конвертация в банках
на 09.02.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте