Мобильный платежный сервис «Оплати™» продолжает расширять географию предоставления услуг в регионах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белинвестбанк», с 9 февраля в Марьиной Горке можно оплачивать проезд по QR-коду или гаражному номеру автобуса, не прибегая при покупке билета к помощи кондуктора.

Поскольку транспортная артерия Марьиной Горки небольшая, инновационная оплата проезда доступна сразу на всех автобусных маршрутах города: Автостанция – Новая заря и Криница – Новая заря.

О возможности приобретения smart-билетов на проезд напоминают размещенные в салонах автобусов наклейки с QR-кодом и гаражным номером транспортного средства.

Smart-билет содержит всю необходимую информацию: номера билета и транспортного средства, его принадлежность автобусному парку, дату и время покупки, стоимость.