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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ОКАЗАЛ СОДЕЙСТВИЕ ДВУМ ПРЕДПРИЯТИЯМ В ПОСТАВКАХ ТЕХНИКИ В ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
16:13 09.02.2021
Беларусбанк оказал содействие холдингу «Белкоммунмаш» в осуществлении поставок троллейбусов в Европу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» подписало контракт на поставку в столицу Боснии и Герцеговины 25 современных сочлененных троллейбусов с автономным ходом.
Белорусская компания выиграла международный тендер, который проводился в рамках программы «Зеленые города» Европейского банка реконструкции и развития. Город Сараево является участником данного проекта. Стоимость контракта составила боле 14 млн евро. Первый троллейбус должен быть поставлен в конце 2021 года.
Реализация сделки осуществлена при поддержке Беларусбанка. Выпуск одним из крупнейших банков Европы гарантии в пользу покупателя на срок свыше 4,5 лет стал возможным благодаря многолетнему присутствию «Беларусбанка» на международном рынке документарного бизнеса.
Кроме того, ОАО «АСБ Беларусбанк» в сотрудничестве с иностранными партнерами организованы сложно структурированные сделки по выпуску гарантий в пользу индийской компании Coal India Limited на сумму порядка 40 млн. долларов США в эквиваленте.
Работа по поиску возможных схем реализации сделок с широким кругом иностранных партнеров велась с августа прошлого года, а в ноябре выпущены соответствующие гарантии в пользу компании Coal India Limited.
БелАЗ в августе 2020 года выиграл тендер на поставку, сборку и ввод в эксплуатацию 96 карьерных самосвалов г/п 240 тонн в Индию. Выпуск гарантий позволил выполнить требования тендерной документации, в результате которых 30 января 2021 года был подписан крупнейший контракт с индийским контрагентом на поставку в Южную Азию белорусской карьерной техники.
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