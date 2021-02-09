Беларусбанк оказал содействие холдингу «Белкоммунмаш» в осуществлении поставок троллейбусов в Европу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш» подписало контракт на поставку в столицу Боснии и Герцеговины 25 современных сочлененных троллейбусов с автономным ходом.

Белорусская компания выиграла международный тендер, который проводился в рамках программы «Зеленые города» Европейского банка реконструкции и развития. Город Сараево является участником данного проекта. Стоимость контракта составила боле 14 млн евро. Первый троллейбус должен быть поставлен в конце 2021 года.

Реализация сделки осуществлена при поддержке Беларусбанка. Выпуск одним из крупнейших банков Европы гарантии в пользу покупателя на срок свыше 4,5 лет стал возможным благодаря многолетнему присутствию «Беларусбанка» на международном рынке документарного бизнеса.

Кроме того, ОАО «АСБ Беларусбанк» в сотрудничестве с иностранными партнерами организованы сложно структурированные сделки по выпуску гарантий в пользу индийской компании Coal India Limited на сумму порядка 40 млн. долларов США в эквиваленте.

Работа по поиску возможных схем реализации сделок с широким кругом иностранных партнеров велась с августа прошлого года, а в ноябре выпущены соответствующие гарантии в пользу компании Coal India Limited.

БелАЗ в августе 2020 года выиграл тендер на поставку, сборку и ввод в эксплуатацию 96 карьерных самосвалов г/п 240 тонн в Индию. Выпуск гарантий позволил выполнить требования тендерной документации, в результате которых 30 января 2021 года был подписан крупнейший контракт с индийским контрагентом на поставку в Южную Азию белорусской карьерной техники.