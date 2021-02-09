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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПРК № 1 В МИНСКЕ
13:21 09.02.2021
ЗАО «РРБ-Банк» с 9 февраля 2021 г. приостанавливает работу приходно-расходной кассы (ПРК) № 1 пункта банковских услуг №1 в Минске (ул. Маяковская, 184/1. «Червенский рынок в Лошице»).
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