БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПРК № 1 В МИНСКЕ

13:21 09.02.2021 ЗАО «РРБ-Банк» с 9 февраля 2021 г. приостанавливает работу приходно-расходной кассы (ПРК) № 1 пункта банковских услуг №1 в Минске (ул. Маяковская, 184/1. «Червенский рынок в Лошице»).