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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ БЕЗ СПРАВКИ О ДОХОДАХ
11:33 09.02.2021
ОАО «Белгазпромбанк» предлагает оформить заявку на получение кредитной «Карты покупок» без предъявления документа, подтверждающего доход.
«Карта покупок» Белгазпромбанка – это банковская платежная карточка, позволяющая делать покупки за счет предоставленного банком овердрафта от 200 до 1000 рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточка выпускается и обслуживается бесплатно. Совершать необходимые покупки можно без ограничений по сумме в пределах лимита овердрафта в течение 5 лет.
Сеть партнеров «Карты покупок» насчитывает более 28 тысяч магазинов и предприятий в Беларуси.
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