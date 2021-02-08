ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.02.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМЛЕНИЕ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ БЕЗ СПРАВКИ О ДОХОДАХ


11:33 09.02.2021

ОАО «Белгазпромбанк» предлагает оформить заявку на получение кредитной «Карты покупок» без предъявления документа, подтверждающего доход.

«Карта покупок» Белгазпромбанка – это банковская платежная карточка, позволяющая делать покупки за счет предоставленного банком овердрафта от 200 до 1000 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточка выпускается и обслуживается бесплатно. Совершать необходимые покупки можно без ограничений по сумме в пределах лимита овердрафта в течение 5 лет.

Сеть партнеров «Карты покупок» насчитывает более 28 тысяч магазинов и предприятий в Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.02.2021
валюта курс
EUR 3.1469
USD 2.6150
RUB 3.5196
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 08.02.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1469 +0.0021
USD 2.6150 -0.0132
RUB 3.5196 +0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1430 3.1490
USD 2.6020 2.6070
RUB 3.5050 3.5120
подробнее

Конвертация в банках
на 09.02.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2050 1.2100
EUR/RUB 89.5000 89.8500
USD/RUB 74.1000 74.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте