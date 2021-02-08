ОАО «Белгазпромбанк» предлагает оформить заявку на получение кредитной «Карты покупок» без предъявления документа, подтверждающего доход.

«Карта покупок» Белгазпромбанка – это банковская платежная карточка, позволяющая делать покупки за счет предоставленного банком овердрафта от 200 до 1000 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточка выпускается и обслуживается бесплатно. Совершать необходимые покупки можно без ограничений по сумме в пределах лимита овердрафта в течение 5 лет.

Сеть партнеров «Карты покупок» насчитывает более 28 тысяч магазинов и предприятий в Беларуси.